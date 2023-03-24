"Миф о неуязвимости российского флота разрушен меткими ударами ВСУ". Залужный напомнил о годовщине удара по российским кораблям в Бердянске

В марте 2022 года Украина неожиданно для оккупантов уничтожила российский БДК в оккупированном Бердянске Скриншот: Українська правда / YouTube

"Год назад, 24 марта, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска. Большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, "Саратов" был уничтожен", – написал Залужный.

По его мнению, эта атака сломала стереотип о якобы неуязвимости ВМФ РФ.

"Миф о неуязвимости российского флота разрушен меткими ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя: ни на суше, ни на воде", – добавил главком ВСУ.

Изначально 24 марта 2022 года сообщалось, что ВМС ВСУ ударом по порту Бердянска уничтожили большой десантный корабль "Орск", а еще два больших десантных корабля оккупантов – "Саратов" и "Новочеркасск" – получили повреждения и утратили боеспособность. Пожар на корабле был зафиксирован на видео.

В Генштабе 25 марта уточнили, что название уничтоженного корабля – "Саратов", а БДК "Цезарь Кунников" и "Новочеркасск" получили повреждения.