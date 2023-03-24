ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Миф о неуязвимости российского флота разрушен меткими ударами ВСУ". Залужный напомнил о годовщине удара по российским кораблям в Бердянске

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В марте 2022 года Украина неожиданно для оккупантов уничтожила российский БДК в оккупированном Бердянске
В марте 2022 года Украина неожиданно для оккупантов уничтожила российский БДК в оккупированном Бердянске
Скриншот: Українська правда / YouTube

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 24 марта посвятил пост в Telegram годовщине успешного ракетного удара ВСУ по кораблям военно-морских сил россиян во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

"Год назад, 24 марта, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска. Большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, "Саратов" был уничтожен", – написал Залужный.

По его мнению, эта атака сломала стереотип о якобы неуязвимости ВМФ РФ.

"Миф о неуязвимости российского флота разрушен меткими ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя: ни на суше, ни на воде", – добавил главком ВСУ.

Изначально 24 марта 2022 года сообщалось, что ВМС ВСУ ударом по порту Бердянска уничтожили большой десантный корабль "Орск", а еще два больших десантных корабля оккупантов – "Саратов" и "Новочеркасск" – получили повреждения и утратили боеспособность. Пожар на корабле был зафиксирован на видео

В Генштабе 25 марта уточнили, что название уничтоженного корабля – "Саратов", а БДК "Цезарь Кунников" и "Новочеркасск" получили повреждения.

Контекст:

Черноморский флот РФ испытывает трудности с эффективным контролем моря, сообщила 16 августа британская разведка.

30 августа ряд западных чиновников подтвердили изданию Politico, что ЧФ РФ разбит и используется только в обороне.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 24 марта украинские защитники уничтожили 18 кораблей и катеров оккупантов, в том числе большой десантный корабль "Саратов" и флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко после успешной операции по освобождению острова Змеиный 30 июня заявил, что Россия теперь в этом районе Черного моря с точки зрения возможной десантной операции "несостоятельна"

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил 1 сентября в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что на данный момент российские оккупанты не способны угрожать Одессе ни с суши, ни с моря и вопрос о российском десанте "снимается".

Теги: Россия, Украина, пожар, Черноморский флот РФ, флот, оккупация, Вооруженные силы Украины, корабль, Запорожская область, Бердянск, армия РФ, украинский военный, видео, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Валерий Залужный, корабли, ВМФ, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
Галина ГРИШИНА
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
Галина ГРИШИНА
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галина ГРИШИНА
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Галина ГРИШИНА
  Позировал для селфи и сыграл в теннис. Принц Уильям в Варшаве встретился с украинскими беженцами. Видео
  Позировал для селфи и сыграл в теннис. Принц Уильям в Варшаве встретился с украинскими беженцами. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов
  "Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов
Галина ГРИШИНА
Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони
Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони
Галина ГРИШИНА
  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай
  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай
Галина ГРИШИНА
"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили
"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили
Галина ГРИШИНА
  Какие специи добавить, чтобы приготовить вкусный картофель. Простой рецепт запекания в духовке
  Какие специи добавить, чтобы приготовить вкусный картофель. Простой рецепт запекания в духовке
Галина ГРИШИНА
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Галина ГРИШИНА
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (250818)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (201627)
3
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (130539)
4
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (95743)
5
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (82321)
6
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (75418)
7
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (56330)
8
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (53839)
 
 
 
 