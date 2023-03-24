"Миф о неуязвимости российского флота разрушен меткими ударами ВСУ". Залужный напомнил о годовщине удара по российским кораблям в Бердянске

"Год назад, 24 марта, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска. Большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, "Саратов" был уничтожен", – написал Залужный.
По его мнению, эта атака сломала стереотип о якобы неуязвимости ВМФ РФ.
"Миф о неуязвимости российского флота разрушен меткими ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя: ни на суше, ни на воде", – добавил главком ВСУ.
Изначально 24 марта 2022 года сообщалось, что ВМС ВСУ ударом по порту Бердянска уничтожили большой десантный корабль "Орск", а еще два больших десантных корабля оккупантов – "Саратов" и "Новочеркасск" – получили повреждения и утратили боеспособность. Пожар на корабле был зафиксирован на видео.
В Генштабе 25 марта уточнили, что название уничтоженного корабля – "Саратов", а БДК "Цезарь Кунников" и "Новочеркасск" получили повреждения.
Черноморский флот РФ испытывает трудности с эффективным контролем моря, сообщила 16 августа британская разведка.
30 августа ряд западных чиновников подтвердили изданию Politico, что ЧФ РФ разбит и используется только в обороне.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 24 марта украинские защитники уничтожили 18 кораблей и катеров оккупантов, в том числе большой десантный корабль "Саратов" и флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко после успешной операции по освобождению острова Змеиный 30 июня заявил, что Россия теперь в этом районе Черного моря с точки зрения возможной десантной операции "несостоятельна".
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил 1 сентября в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что на данный момент российские оккупанты не способны угрожать Одессе ни с суши, ни с моря и вопрос о российском десанте "снимается".