В соцсети появилось видео ночной атаки надводных дронов на Севастопольскую бухту. Был мощный взрыв

Во время работы ПВО оккупантов у берега прогремел мощный взрыв Скриншот: Крымский ветер / Telegram

Об этом свидетельствует видео, опубликованные в Telegram-канале "Крымский ветер".

Как видно на видео, ПВО российских оккупантов старалась противодействовать атакам дронов с берега, но во время работы у берега прогремел мощный взрыв.

Была ли поражена цель в результате атаки – неизвестно.