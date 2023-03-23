В соцсети появилось видео ночной атаки надводных дронов на Севастопольскую бухту. Был мощный взрыв

Об этом свидетельствует видео, опубликованные в Telegram-канале "Крымский ветер".
Как видно на видео, ПВО российских оккупантов старалась противодействовать атакам дронов с берега, но во время работы у берега прогремел мощный взрыв.
Была ли поражена цель в результате атаки – неизвестно.
По данным "Крымского ветра", звуки взрывов в Севастополе были слышны, начиная с 3.30. От ударной волны в квартирах задрожали окна и двери, завыли машины. Выстрелы и грохот раздались в морской бухте. В районе 5.23 стало известно, что при входе в бухту были замечены "странные огни", предположительно, подбитый морской БПЛА.
Из-за атаки в Севастополе было временно остановлено движение морского пассажирского транспорта.
"Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Черноморский флот РФ утром 22 марта отбил атаку надводных беспилотников. Также, по его словам, ПВО оккупантов отработало по воздушной цели, при этом военные корабли не пострадали. От взрывов уничтоженных дронов оказались выбиты стекла в нескольких зданиях, в том числе в так называемом Доме Москвы, добавил Развожаев. Пострадавших нет.