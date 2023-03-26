На четырех направлениях на востоке Украины отбито 50 атак врага – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. На них благодаря профессиональным и слаженным действиям нашими защитниками отражено более 50 вражеских атак", – говорится в сообщении.
На лиманском направлении, пишут украинские военные, противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка и Веселое.
"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районе Ивановского Донецкой области. [...] На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка. Успеха не имел", – объяснили в ВСУ.
В Генштабе отметили также, что на шахтерском направлении оккупанты вели обстрелы, а на запорожском и херсонском направлениях – продолжали оборонительные действия и стреляли.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.
Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.