На четырех направлениях на востоке Украины отбито 50 атак врага – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. На них благодаря профессиональным и слаженным действиям нашими защитниками отражено более 50 вражеских атак", – говорится в сообщении.

На лиманском направлении, пишут украинские военные, противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка и Веселое.

"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районе Ивановского Донецкой области. [...] На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка. Успеха не имел", – объяснили в ВСУ.

В Генштабе отметили также, что на шахтерском направлении оккупанты вели обстрелы, а на запорожском и херсонском направлениях – продолжали оборонительные действия и стреляли.

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