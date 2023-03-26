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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери российских оккупантов в Украине превысили 170 тыс. человек – Генштаб ВСУ

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Украинские военные за сутки уничтожили еще 15 танков и более 600 захватчиков
Украинские военные за сутки уничтожили еще 15 танков и более 600 захватчиков
Фото: Oleksandr Prokudin / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины уничтожили приблизительно 170 550 российских оккупантов. Об этом 26 марта сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 660 российских захватчиков.

Другие потери противника составили:

  • танки – 3595 (+15);
  • боевые бронированные машины – 6947 (+15);
  • артиллерийские системы – 2631 (+8);
  • РСЗО – 522 (+2);
  • средства ПВО – 277 (+1);
  • самолеты – 305;
  • вертолеты – 291;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2216 (+2);
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5486 (+3);
  • специальная техника – 282 (+3).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0MZ9jJtkMUrwQfx2xXwTRDG9ePA1GrY9cRVCEEP2dgGvK5vJAcRRqNBDVEjGRmrYfl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, украинские военные ежесуточно отбивают десятки атаки врага на востоке страны.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, военная техника, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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