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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские воины отбили за сутки 85 атак на четырех направлениях, оборона Бахмута продолжается – Генштаб ВСУ

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Украинские защитники продолжают удерживать Бахмут
Украинские защитники продолжают удерживать Бахмут
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты наступают на четырех направлениях, еще на двух – обороняются. Об этом сообщил в утренней сводке 26 марта Генштаб ВСУ.

"Противник и далее сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. На них наши воины отбили более 85 атак захватчиков", – сказано в сообщении.

Купянское направление, на котором враг также наступал длительное время, Генштаб в этот раз не упомянул.

На лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешное наступление вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки и Выемки. Обстреляли 11 населенных пунктов, включая город Купянск в Харьковской области. 

"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах Богдановки и Предтечино",  – сообщили в Генштабе. На этом направлении под российский огонь попали девять населенных пунктов, среди которых Бахмут, Часов Яр, Нью-Йорк. 

На авдеевском и марьинском направлениях оккупанты безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 10 населенных пунктов Донецкой области, в том числе Авдеевка, Красногоровка, Марьинка.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, обстрелял 12 населенных пунктов, включая Орехов и Херсон.  

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок Генштаб не обнаружил. За прошедшие сутки враг обстрелял 13 районы населенных пунктов в трех областях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid04fY6zCR3r13jxwxTvkd6pHnj2XvpFSZm2vjZAAeusmcXgiF89T23GRwxkYHNmdBTl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе

Теги: Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, Богдановка, Северное, Водяное, обстрелы, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, Кременная
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