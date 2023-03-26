Украинские воины отбили за сутки 85 атак на четырех направлениях, оборона Бахмута продолжается – Генштаб ВСУ

"Противник и далее сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. На них наши воины отбили более 85 атак захватчиков", – сказано в сообщении.

Купянское направление, на котором враг также наступал длительное время, Генштаб в этот раз не упомянул.



На лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешное наступление вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки и Выемки. Обстреляли 11 населенных пунктов, включая город Купянск в Харьковской области.

"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах Богдановки и Предтечино", – сообщили в Генштабе. На этом направлении под российский огонь попали девять населенных пунктов, среди которых Бахмут, Часов Яр, Нью-Йорк.

На авдеевском и марьинском направлениях оккупанты безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 10 населенных пунктов Донецкой области, в том числе Авдеевка, Красногоровка, Марьинка.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, обстрелял 12 населенных пунктов, включая Орехов и Херсон.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок Генштаб не обнаружил. За прошедшие сутки враг обстрелял 13 районы населенных пунктов в трех областях.