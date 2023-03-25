Россияне обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне, ранены два человека – ОВА

По данным администрации, пострадали 41-летняя женщина и 25-летний мужчина. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их доставили в больницу.

"Российские оккупанты продолжают обстреливать места, где оказывают помощь мирным людям", – написал Прокудин. Он напомнил, что вчера россияне атаковали "пункт несокрушимости" в Константиновке Донецкой области, в результате ракетного удара погибли три человека, еще двое были ранены.