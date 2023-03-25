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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне, ранены два человека – ОВА

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Оккупанты вновь атаковали мирных жителей Херсона
Оккупанты вновь атаковали мирных жителей Херсона
Фото: ЕРА (архив)

Оккупанты в субботу, 25 марта, обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне, два мирных жителя госпитализированы. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По данным администрации, пострадали 41-летняя женщина и 25-летний мужчина. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их доставили в больницу.

"Российские оккупанты продолжают обстреливать места, где оказывают помощь мирным людям", – написал Прокудин. Он напомнил, что вчера россияне атаковали "пункт несокрушимости" в Константиновке Донецкой области, в результате ракетного удара погибли три человека, еще двое были ранены. 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Теги: Херсон, раненые, гуманитарная помощь, обстрелы, война России против Украины, Александр Прокудин
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