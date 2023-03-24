Оккупанты нанесли ракетный удар по "пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области, погибли три человека

По данным следствия, противник совершил обстрел около 1.00 из зенитно-ракетного комплекса С-300.

"Одна из ракет попала в здание "пункта несокрушимости", а другая – около него. Под завалами погибли три женщины, которые были внутренне перемещенными лицами из Бахмута, Часова Яра и села Опытное Покровского района", – говорится в сообщении.

Еще два человека получили ранения.

Сейчас на месте прилета работают правоохранители.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.