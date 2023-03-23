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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. В Авдеевке от авиаракетного удара погибли два человека, пострадали Краматорск, Часов Яр, Марьинка

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В результате российских обстрелов разрушены дома, есть погибшие и раненые
В результате российских обстрелов разрушены дома, есть погибшие и раненые
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки в результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли два мирных жителя, четыре получили ранения. Об этом сообщает утром 23 марта глава ОВА Павел Кириленко.

"Два человека погибли в Авдеевке. Город подвергся авиаракетному удару – три ракеты попали на территорию Адеевского коксохимического завода", – написал Кириленко. 

Ранения получили жители Святогорска, Константиновки, Ивановского и Бахмута.

Также в ночь на 23 марта был обстрелян Краматорск и его окрестности, повреждены не менее трех домов, котельные и гаражи.

Семь домов повреждены в Очеретинской общине: под обстрелами были Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Бердычи, Уманское, Новокалиново, Северное и Нетайлово.

В Марьинской общине от вражеских обстрелов пострадали Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка.

Повреждены четыре жилых дома и хозяйственное сооружение в городе Часов Яр.

Также обстрелы зафиксированы в населенных пунктах Торское, Заречное, Ямполь, Терны, Северск и Серебрянка. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Теги: Донецкая область, Краматорск, Константиновка, раненые, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Святогорск, Авдеевский коксохим, обстрелы, погибшие, Павел Кириленко, Часов Яр
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