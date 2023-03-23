Обстрелы Донецкой области. В Авдеевке от авиаракетного удара погибли два человека, пострадали Краматорск, Часов Яр, Марьинка

"Два человека погибли в Авдеевке. Город подвергся авиаракетному удару – три ракеты попали на территорию Адеевского коксохимического завода", – написал Кириленко.
Ранения получили жители Святогорска, Константиновки, Ивановского и Бахмута.
Также в ночь на 23 марта был обстрелян Краматорск и его окрестности, повреждены не менее трех домов, котельные и гаражи.
Семь домов повреждены в Очеретинской общине: под обстрелами были Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Бердычи, Уманское, Новокалиново, Северное и Нетайлово.
В Марьинской общине от вражеских обстрелов пострадали Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка.
Повреждены четыре жилых дома и хозяйственное сооружение в городе Часов Яр.
Также обстрелы зафиксированы в населенных пунктах Торское, Заречное, Ямполь, Терны, Северск и Серебрянка.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.