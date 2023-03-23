Обстрелы Донецкой области. В Авдеевке от авиаракетного удара погибли два человека, пострадали Краматорск, Часов Яр, Марьинка

В результате российских обстрелов разрушены дома, есть погибшие и раненые Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Два человека погибли в Авдеевке. Город подвергся авиаракетному удару – три ракеты попали на территорию Адеевского коксохимического завода", – написал Кириленко.

Ранения получили жители Святогорска, Константиновки, Ивановского и Бахмута.

Также в ночь на 23 марта был обстрелян Краматорск и его окрестности, повреждены не менее трех домов, котельные и гаражи.

Семь домов повреждены в Очеретинской общине: под обстрелами были Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Бердычи, Уманское, Новокалиново, Северное и Нетайлово.

В Марьинской общине от вражеских обстрелов пострадали Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка.

Повреждены четыре жилых дома и хозяйственное сооружение в городе Часов Яр.

Также обстрелы зафиксированы в населенных пунктах Торское, Заречное, Ямполь, Терны, Северск и Серебрянка.