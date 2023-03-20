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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракеты по Краматорску, "Грады" и артиллерия по Авдеевке, разрушения в Бахмуте. Кириленко рассказал о ситуации в Донецкой области

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В Донецкой области вновь раненые и разрушения из-за российских обстрелов
В Донецкой области вновь раненые и разрушения из-за российских обстрелов
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Бахмут, Марьинку, Авдеевку и другие населенные пункты Донецкой области. Об этом в утренней сводке 20 марта сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску  повреждены дома, по предварительной информации, без жертв", – написал он. 

Разрушено здание в Богоявленке, в окрестностях Кураховской общины повреждены линии электропередачи. Под огнем были Тоненькое и Северное.

"В Марьинской общине страдают Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Утром под обстрелы из артиллерии и "Градов" попала Авдеевка – повреждения на двух улицах и на территории Авдеевского коксохимического завода", – сообщил Кириленко. 

В Константиновке повреждены три многоэтажки и три частных дома, также три многоэтажки повреждены в Бахмуте.

Зафиксированы обстрелы в окрестностях Часовоярской и Соледарской общин, в Северском, Серебрянке, Торском и Заречном.

За сутки 19 марта, по данным Кириленко, ранены два мирных жителя: в Константиновке и Бахмуте. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Теги: Донецкая область, Краматорск, Константиновка, раненые, Авдеевка, Авдеевский коксохим, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Бахмут, Павел Кириленко
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