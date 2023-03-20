Ракеты по Краматорску, "Грады" и артиллерия по Авдеевке, разрушения в Бахмуте. Кириленко рассказал о ситуации в Донецкой области

В Донецкой области вновь раненые и разрушения из-за российских обстрелов Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – повреждены дома, по предварительной информации, без жертв", – написал он.

Разрушено здание в Богоявленке, в окрестностях Кураховской общины повреждены линии электропередачи. Под огнем были Тоненькое и Северное.

"В Марьинской общине страдают Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Утром под обстрелы из артиллерии и "Градов" попала Авдеевка – повреждения на двух улицах и на территории Авдеевского коксохимического завода", – сообщил Кириленко.

В Константиновке повреждены три многоэтажки и три частных дома, также три многоэтажки повреждены в Бахмуте.

Зафиксированы обстрелы в окрестностях Часовоярской и Соледарской общин, в Северском, Серебрянке, Торском и Заречном.

За сутки 19 марта, по данным Кириленко, ранены два мирных жителя: в Константиновке и Бахмуте.