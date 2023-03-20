Ракеты по Краматорску, "Грады" и артиллерия по Авдеевке, разрушения в Бахмуте. Кириленко рассказал о ситуации в Донецкой области

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – повреждены дома, по предварительной информации, без жертв", – написал он.
Разрушено здание в Богоявленке, в окрестностях Кураховской общины повреждены линии электропередачи. Под огнем были Тоненькое и Северное.
"В Марьинской общине страдают Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Утром под обстрелы из артиллерии и "Градов" попала Авдеевка – повреждения на двух улицах и на территории Авдеевского коксохимического завода", – сообщил Кириленко.
В Константиновке повреждены три многоэтажки и три частных дома, также три многоэтажки повреждены в Бахмуте.
Зафиксированы обстрелы в окрестностях Часовоярской и Соледарской общин, в Северском, Серебрянке, Торском и Заречном.
За сутки 19 марта, по данным Кириленко, ранены два мирных жителя: в Константиновке и Бахмуте.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.