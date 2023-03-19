"Стало больше тягачей с танками". Андрющенко рассказал о переброске техники оккупантов через Мариуполь

"Пять грузовиков с боекомплектом и 17 грузовиков с живой силой [проследовали] через центр города в направлении Мангуша [Донецкой области]. По центру города стало больше тягачей с танками в разных направлениях. Отслеживаем", – написал Андрющенко.

Советник мэра добавил, что в районе моста через Кальмиус заработал российский блокпост, где дежурят оккупанты из Росгвардии и находятся автозаки белого цвета.

Андрющенко также предположил, что после "тайного визита" в Мариуполь президента РФ Владимира Путина в город, вероятно, приедет еще кто-то из высокопоставленных оккупантов.

"Ждем дополнительную информацию о еще одном визите топ-мразоты в Мариуполь по следам царя", – сообщил он.