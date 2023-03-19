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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стало больше тягачей с танками". Андрющенко рассказал о переброске техники оккупантов через Мариуполь

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Через центр Мариуполя снова стали перебрасывать живую силу российских войск, сообщает Андрющенко
Через центр Мариуполя снова стали перебрасывать живую силу российских войск, сообщает Андрющенко
Фото: EPA

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области вновь активизировалась переброска живой силы и техники российских военных. Об этом 19 марта рассказал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Пять грузовиков с боекомплектом и 17 грузовиков с живой силой [проследовали] через центр города в направлении Мангуша [Донецкой области]. По центру города стало больше тягачей с танками в разных направлениях. Отслеживаем", – написал Андрющенко.

Советник мэра добавил, что в районе моста через Кальмиус заработал российский блокпост, где дежурят оккупанты из Росгвардии и находятся автозаки белого цвета.

Андрющенко также предположил, что после "тайного визита" в Мариуполь президента РФ Владимира Путина в город, вероятно, приедет еще кто-то из высокопоставленных оккупантов.

"Ждем дополнительную информацию о еще одном визите топ-мразоты в Мариуполь по следам царя", – сообщил он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев. В марте, сообщал советник мэра, оккупанты изменили тактику перемещения колонн и снова начали накапливать войска в Мариупольском районе.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, армия РФ, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Мангуш, российские военные, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация
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