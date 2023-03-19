Из Часова Яра возле Бахмута эвакуировали всех детей – администрация

“Нет детей в Часовом Яре, последние дети были вывезены позавчера. Совместными усилиями военной администрации, полиции, "Белых ангелов" (спецподразделения полиции для помощи мирным жителям – "ГОРДОН") мы сделали эту работу. Сложно, больно, но сделали”, – сказал он.

Чаус уточнил, что речь идет именно о детях с родителями. По его словам, детей под опекой уже вывезли, так как это было одним из первых условий обязательной эвакуации.