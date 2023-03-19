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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Часова Яра возле Бахмута эвакуировали всех детей – администрация

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Часов Яр находится близко к линии боевых действий
Часов Яр находится близко к линии боевых действий
Фото: Оперативний ЗСУ / Telegram

Из города Часов Яр в Донецкой области, который находится недалеко от эпицентра боевых действий на востоке Украины – Бахмута, – были эвакуированы все находившиеся там дети. Об этом рассказал 18 марта глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус "Вільному радіо".

“Нет детей в Часовом Яре, последние дети были вывезены позавчера. Совместными усилиями военной администрации, полиции, "Белых ангелов" (спецподразделения полиции для помощи мирным жителям – "ГОРДОН") мы сделали эту работу. Сложно, больно, но сделали”, – сказал он.

Чаус уточнил, что речь идет именно о детях с родителями. По его словам, детей под опекой уже вывезли, так как это было одним из первых условий обязательной эвакуации.

Контекст:

10 февраля областные власти Донецкой области ввели дополнительный план эвакуации жителей Бахмута и Часового Яра, прежде всего семей с детьми. 

Правительство также 7 марта одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий, согласно которому родители не смогут отказываться от вывоза детей из особо опасных территорий. Принудительную эвакуацию могут проводить с сопровождением одного из родителей, заменяющего их человека или другого законного представителя.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, эвакуация, дети, российская агрессия, война России против Украины, Часов Яр
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