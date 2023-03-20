Россияне ночью ударили ракетой по центру Краматорска, повреждены девять многоэтажек. Фото

Повреждены девять многоэтажных домов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, пишет Гончаренко.

Сейчас коммунальщики убирают последствия атаки. На фото, опубликованных пресс-службой Краматорского горсовета, и видео паблика "Славянск / Краматорск" – большая яма от удара, выбитые стекла и побитые фасады домов.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.