Число пострадавших в результате обстрела Краматорска возросло до 10 человек

Об этом сообщил в комментарии "Суспільному" начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

Он отметил, что это был второй обстрел за день. Во время первого погибших и пострадавших не было.

Ранее было известно о двух погибших и восьми пострадавших.