Число пострадавших в результате обстрела Краматорска возросло до 10 человек

Об этом сообщил в комментарии "Суспільному" начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.
Он отметил, что это был второй обстрел за день. Во время первого погибших и пострадавших не было.
Ранее было известно о двух погибших и восьми пострадавших.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.