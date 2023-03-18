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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число пострадавших в результате обстрела Краматорска возросло до 10 человек

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Оккупанты обстреляли Краматорск 18 марта
Оккупанты обстреляли Краматорск 18 марта
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Число пострадавших в результате российского обстрела Краматорска Донецкой области 18 марта возросло до 10 человек.

Об этом сообщил в комментарии "Суспільному" начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

Он отметил, что это был второй обстрел за день. Во время первого погибших и пострадавших не было.

Ранее было известно о двух погибших и восьми пострадавших.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Краматорск, обстрелы, война России против Украины
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