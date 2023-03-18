Российский обстрел Краматорска. Число пострадавших возросло до восьми человек – Офис генпрокурора

"18 марта 2023 года оккупационные войска РФ с использованием системы залпового огня "Ураган" совершили массированный обстрел Краматорска. В результате двое граждан погибли, еще восемь местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Снаряды армии страны-агрессора повредили частные дома, автомобили, гаражи и хозяйственные постройки", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее было известно о двух погибших и пяти раненых, сообщали в Донецкой областной военной администрации.