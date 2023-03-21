За сутки оккупанты обстреляли территорию Украины более 80 раз. РФ наступает в Донецкой и Луганской областях – Генштаб

ВСУ отбили там более 120 атак оккупантов на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях Фото: ЕРА

Также оккупанты совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под огнем были населенные пункты Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запопорожской и Херсонской областей. По данным ВСУ, вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

"Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отбили там более 120 атак оккупантов", – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время россияне продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ.