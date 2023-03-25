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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Освобождение" города в представлении недоразвитых фанатиков". Опубликовано новое видео Бахмута с дрона

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Бахмут разрушен обстрелами и бомбардировками
Бахмут разрушен обстрелами и бомбардировками
Скриншот: Adam_tactic_group / Telegram

Город Бахмут Донецкой области, в районе которого идут ожесточенные бои, полностью разрушен российскими обстрелами и бомбардировками. Видео с дрона, снятое 23 марта, опубликовала сводная тактическая группа "Адам".

На опубликованных кадрах – многочисленные воронки от снарядов, разрушенные частные и многоэтажные дома, дым от обстрелов.

"Так выглядит "освобождение" города в представлении недоразвитых фанатиков. Возмездие неизбежно", – прокомментировали военные. 

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в конце 2022 года заявлял, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни. "В моем понимании, этот город больше как город не существует. Определенные районы восстановлению не подлежат. Я не строитель, но... город легче делать с нуля, чем восстанавливать", – сказал он.

В начале января власти Донецкой области сообщали, что Бахмут разрушен более чем на 60%

По данным ОВА на 23 марта, в городе остается около 3,5 тыс. человек, в том числе 32 – дети.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года, отмечали в Генштабе ВСУ. На захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

Британская разведка 22 марта отмечала, что российское наступление, похоже, теряет импульс, а ВСУ организовали контратаку на бахмутском направлении.

Теги: Донецкая область, видео, обстрелы, Бахмут, разрушения
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