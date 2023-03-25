"Освобождение" города в представлении недоразвитых фанатиков". Опубликовано новое видео Бахмута с дрона

На опубликованных кадрах – многочисленные воронки от снарядов, разрушенные частные и многоэтажные дома, дым от обстрелов.

"Так выглядит "освобождение" города в представлении недоразвитых фанатиков. Возмездие неизбежно", – прокомментировали военные.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в конце 2022 года заявлял, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни. "В моем понимании, этот город больше как город не существует. Определенные районы восстановлению не подлежат. Я не строитель, но... город легче делать с нуля, чем восстанавливать", – сказал он.

В начале января власти Донецкой области сообщали, что Бахмут разрушен более чем на 60%.

По данным ОВА на 23 марта, в городе остается около 3,5 тыс. человек, в том числе 32 – дети.