Боевики ЧВК "Вагнер" депортируют жителей пригорода Бахмута в Россию – Центр нацсопротивления

Об этом 23 марта сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что российские наемники сначала вывозят людей в оккупированные районы Луганской области, где они проходят "фильтрацию", после чего жителей пригорода Бахмута депортируют в Пермь и другие отдаленные регионы России.

"Имеем типичную историю, где, пользуясь боевыми действиями, которые развязала сама РФ, местных депортируют под намерениями "эвакуации". После чего ассимилируют в отдаленных районах империи, ведь те теперь зависят от оккупантов", – сказано в сообщении.