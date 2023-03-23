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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики ЧВК "Вагнер" депортируют жителей пригорода Бахмута в Россию – Центр нацсопротивления

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Жители пригорода Бахмута проходят "фильтрацию" в оккупированных районах Луганской области, отметили в ЦНС
Жители пригорода Бахмута проходят "фильтрацию" в оккупированных районах Луганской области, отметили в ЦНС
Фото: EPA (архив)

Боевики российской ЧАК "Вагнер" начали принудительную депортацию жителей пригорода Бахмута Донецкой области.

Об этом 23 марта сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что российские наемники сначала вывозят людей в оккупированные районы Луганской области, где они проходят "фильтрацию", после чего жителей пригорода Бахмута депортируют в Пермь и другие отдаленные регионы России.

"Имеем типичную историю, где, пользуясь боевыми действиями, которые развязала сама РФ, местных депортируют под намерениями "эвакуации". После чего ассимилируют в отдаленных районах империи, ведь те теперь зависят от оккупантов", – сказано в сообщении.

Контекст:

По информации президента Владимира Зеленского на декабрь 2022 года, в Россию во время полномасштабной войны были незаконно депортированы около 2 млн украинцев, в том числе тысячи детей.

В начале января 2023 года в ЦНС сообщали, что вагнеровцы вывезли около 30 человек из-под Бахмута на "фильтрацию" в Ростов.

По данным Донецкой ОВА, в Бахмуте, где в настоящее время идут интенсивные бои, остается менее 3,5 тыс. человек, из которых 32 – дети.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, депортация, боевики, эвакуация, Пермь, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, население, российские оккупанты
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