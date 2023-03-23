Боевики ЧВК "Вагнер" депортируют жителей пригорода Бахмута в Россию – Центр нацсопротивления

Об этом 23 марта сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что российские наемники сначала вывозят людей в оккупированные районы Луганской области, где они проходят "фильтрацию", после чего жителей пригорода Бахмута депортируют в Пермь и другие отдаленные регионы России.
"Имеем типичную историю, где, пользуясь боевыми действиями, которые развязала сама РФ, местных депортируют под намерениями "эвакуации". После чего ассимилируют в отдаленных районах империи, ведь те теперь зависят от оккупантов", – сказано в сообщении.
По информации президента Владимира Зеленского на декабрь 2022 года, в Россию во время полномасштабной войны были незаконно депортированы около 2 млн украинцев, в том числе тысячи детей.
В начале января 2023 года в ЦНС сообщали, что вагнеровцы вывезли около 30 человек из-под Бахмута на "фильтрацию" в Ростов.
По данным Донецкой ОВА, в Бахмуте, где в настоящее время идут интенсивные бои, остается менее 3,5 тыс. человек, из которых 32 – дети.