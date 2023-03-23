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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут, там продолжаются бои – Генштаб ВСУ

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Бои за Бахмут продолжаются, отметили в Генштабе
Бои за Бахмут продолжаются, отметили в Генштабе
Фото: EPA

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 23 марта.

"На бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Васюковка", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

"В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также на территории Белгородской области вооруженные силы РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий по недопущению переброски наших подразделений на другие направления", – говорится в сообщении.

На купянском и лиманском направлениях противник также сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски украинских подразделений на другие направления.

"В течение продолжающихся суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской и Макеевка Луганской областей", – сообщили в Генштабе.

На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях войска РФ совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка и Северное Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты ведут оборону, добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0U5nJd58nTcbXGSvYBTe69DXdzTxSF5iQHQpCH9xu4qho9QuQ2oGUg4Vba3aurhDsl

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года, отмечали в Генштабе ВСУ. На захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Запорожская область, война России против Украины, Бахмут
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