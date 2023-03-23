Оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут, там продолжаются бои – Генштаб ВСУ

"На бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Васюковка", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

"В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также на территории Белгородской области вооруженные силы РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий по недопущению переброски наших подразделений на другие направления", – говорится в сообщении.

На купянском и лиманском направлениях противник также сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски украинских подразделений на другие направления.

"В течение продолжающихся суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской и Макеевка Луганской областей", – сообщили в Генштабе.

На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях войска РФ совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка и Северное Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты ведут оборону, добавили в Генштабе.