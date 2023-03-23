Оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут, там продолжаются бои – Генштаб ВСУ

"На бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Васюковка", – говорится в сообщении.
На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.
"В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также на территории Белгородской области вооруженные силы РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий по недопущению переброски наших подразделений на другие направления", – говорится в сообщении.
На купянском и лиманском направлениях противник также сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски украинских подразделений на другие направления.
"В течение продолжающихся суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской и Макеевка Луганской областей", – сообщили в Генштабе.
На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях войска РФ совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка и Северное Донецкой области.
На запорожском и херсонском направлениях оккупанты ведут оборону, добавили в Генштабе.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года, отмечали в Генштабе ВСУ. На захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.