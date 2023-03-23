Давление российских войск в Бахмуте уже прошло кульминацию, волна стихает – аналитик Чернык

Британская военная разведка в тот день заявила в своем отчете, что российский штурм Бахмута, вероятно, теряет импульс, который у него был.
"Пик давления был в январе – феврале, а сейчас идет средне-стихающая волна. Она еще не в самой низкой точке, но высшую кульминационную силу, которую войска России могли применить, они уже прошли", – сказал Чернык.
В то же время аналитик добавил, что человеческий ресурс у оккупантов остается значительным и оружия у них много.
"И, к сожалению, в определенной части они добились результата – например, в Соледаре", – отметил полковник, но подчеркнул, что тем не менее "крепость Бахмут стоит".
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года, отмечали в Генштабе ВСУ. На захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.