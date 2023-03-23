Давление российских войск в Бахмуте уже прошло кульминацию, волна стихает – аналитик Чернык

Британская военная разведка в тот день заявила в своем отчете, что российский штурм Бахмута, вероятно, теряет импульс, который у него был.

"Пик давления был в январе – феврале, а сейчас идет средне-стихающая волна. Она еще не в самой низкой точке, но высшую кульминационную силу, которую войска России могли применить, они уже прошли", – сказал Чернык.

В то же время аналитик добавил, что человеческий ресурс у оккупантов остается значительным и оружия у них много.

"И, к сожалению, в определенной части они добились результата – например, в Соледаре", – отметил полковник, но подчеркнул, что тем не менее "крепость Бахмут стоит".