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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Давление российских войск в Бахмуте уже прошло кульминацию, волна стихает – аналитик Чернык

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Украинские силы продолжают оборонять Бахмут от волн захватчиков
Украинские силы продолжают оборонять Бахмут от волн захватчиков
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook (иллюстративное)

Активное наступление российских войск в районе Бахмута продолжается с ноября, но сейчас давление стихает, считает военный аналитик, полковник Петр Чернык. Об этом он сказал 22 марта в комментарии Military Media Center.

Британская военная разведка в тот день заявила в своем отчете, что российский штурм Бахмута, вероятно, теряет импульс, который у него был.

"Пик давления был в январе – феврале, а сейчас идет средне-стихающая волна. Она еще не в самой низкой точке, но высшую кульминационную силу, которую войска России могли применить, они уже прошли", – сказал Чернык.

В то же время аналитик добавил, что человеческий ресурс у оккупантов остается значительным и оружия у них много. 

"И, к сожалению, в определенной части они добились результата – например, в Соледаре", – отметил полковник, но подчеркнул, что тем не менее "крепость Бахмут стоит".

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года, отмечали в Генштабе ВСУ. На захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

Теги: Донецкая область, штурм, оборона, наступление, война России против Украины, Бахмут
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