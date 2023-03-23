Комбриг, воюющий под Бахмутом: Россияне почувствовали на себе работу предоставленного Западом оружия, так что у них "запылало"

"Бахмут – политический вопрос для Путина. На мой взгляд, Бахмут свою задачу выполнил на 200%. Это форпост, который россияне пытаются взять, применяя тактику нашествия штурмовыми группами по 10–15 человек", – сказал он.

Комбриг подчеркнул, что нельзя недооценивать противника, так как он использует разную тактику. По его словам, если оккупанты где-то имеют успех, то бьют штурмовой группой и наращивают силы, если нет – переходят на другой участок.

"А если вообще говорить об их командовании, то это генералы советских времен. У нас в основном молодые офицеры и генералы, более креативные и с опытом взаимодействия с НАТО. Россияне уже почувствовали на себе работу оружия, которое нам предоставляют партнеры, так что у них "запылало", – сказал Силенко.