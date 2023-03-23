Комбриг, воюющий под Бахмутом: Россияне почувствовали на себе работу предоставленного Западом оружия, так что у них "запылало"

"Бахмут – политический вопрос для Путина. На мой взгляд, Бахмут свою задачу выполнил на 200%. Это форпост, который россияне пытаются взять, применяя тактику нашествия штурмовыми группами по 10–15 человек", – сказал он.
Комбриг подчеркнул, что нельзя недооценивать противника, так как он использует разную тактику. По его словам, если оккупанты где-то имеют успех, то бьют штурмовой группой и наращивают силы, если нет – переходят на другой участок.
"А если вообще говорить об их командовании, то это генералы советских времен. У нас в основном молодые офицеры и генералы, более креативные и с опытом взаимодействия с НАТО. Россияне уже почувствовали на себе работу оружия, которое нам предоставляют партнеры, так что у них "запылало", – сказал Силенко.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.