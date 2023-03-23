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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Комбриг, воюющий под Бахмутом: Россияне почувствовали на себе работу предоставленного Западом оружия, так что у них "запылало"

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Полковник ВСУ: Бахмут свою задачу выполнил на 200%
Полковник ВСУ: Бахмут свою задачу выполнил на 200%
Фото: EPA

На бахмутском направлении оккупанты применяют артиллерию даже по своим штурмовым группам, когда их останавливают украинские подразделения. Об этом рассказал командир 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского полковник Владимир Силенко на брифинге 23 марта, сообщает Military Media Center.

"Бахмут – политический вопрос для Путина. На мой взгляд, Бахмут свою задачу выполнил на 200%. Это форпост, который россияне пытаются взять, применяя тактику нашествия штурмовыми группами по 10–15 человек", – сказал он.

Комбриг подчеркнул, что нельзя недооценивать противника, так как он использует разную тактику. По его словам, если оккупанты где-то имеют успех, то бьют штурмовой группой и наращивают силы, если нет – переходят на другой участок.

"А если вообще говорить об их командовании, то это генералы советских времен. У нас в основном молодые офицеры и генералы, более креативные и с опытом взаимодействия с НАТО. Россияне уже почувствовали на себе работу оружия, которое нам предоставляют партнеры, так что у них "запылало", – сказал Силенко.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские военные
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