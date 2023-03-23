СМИ пишут, что Пригожин собирается вывести вагнеровцев из Украины в Африку. Бизнесмен ответил, что останется в Украине, "пока нужен своей стране"

Журналисты отмечают, что Пригожина силовики и политический истеблишмент рассматривают как растущую угрозу. В последнее время он столкнулся с нехваткой людей и боеприпасов – ему запретили вербовку из тюрем и лишили припасов.

К тому же ЧВК "Вагнер" до сих пор не смогли взять свою главную цель – город Бахмут Донецкой области, несмотря на месяцы попыток и большие потери.

По словам источников, теперь Пригожин планирует снова сосредоточить внимание на Африке.

Сам Пригожин уже отреагировал на заявление журналистов. Его ответ опубликовала его пресc-служба в Telegram.

"Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины", – сказал он.