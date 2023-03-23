СМИ пишут, что Пригожин собирается вывести вагнеровцев из Украины в Африку. Бизнесмен ответил, что останется в Украине, "пока нужен своей стране"

Журналисты отмечают, что Пригожина силовики и политический истеблишмент рассматривают как растущую угрозу. В последнее время он столкнулся с нехваткой людей и боеприпасов – ему запретили вербовку из тюрем и лишили припасов.
К тому же ЧВК "Вагнер" до сих пор не смогли взять свою главную цель – город Бахмут Донецкой области, несмотря на месяцы попыток и большие потери.
По словам источников, теперь Пригожин планирует снова сосредоточить внимание на Африке.
Сам Пригожин уже отреагировал на заявление журналистов. Его ответ опубликовала его пресc-служба в Telegram.
"Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины", – сказал он.
В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. Он является создателем российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", что бизнесмен признал официально только в сентябре 2022 года. После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.
Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и Пригожина подорвала авторитет президента РФ Владимира Путина.
В январе 2023 года ISW отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер". После неудачных попыток захватить Бахмут "звезда Пригожина стала угасать", считают в ISW. Там заявили, что Путин лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина. Теперь, по мнению аналитиков, Путин намерен больше довериться министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову и регулярной российской армии.
В феврале Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".
6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он. В тот же день в ISW написали, что в атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей.