В Бахмуте остается менее 3,5 тыс. человек, из которых 32 – дети – глава ОВА

Он напомнил, что в Бахмуте по состоянию на 24 февраля 2022 года проживало около 84 тыс. человек.

"Сейчас осталось, по нашим подсчетам, менее 3,5 тыс. человек в городе. Это те люди, которые – и я со всей ответственностью это могу сказать – не хотят уезжать из города от слова "совсем"… 32 ребенка в Бахмуте, которые с родителями так же отказывались уезжать, они, по нашим данным, остались в Бахмуте", – рассказал Кириленко.

По его словам, была проведена работа по эвакуации жителей Бахмута, но остающиеся в городе люди не просто отказываются уезжать, а даже скрываются от полицейских и волонтеров.

Глава ОВА рассказал, что дети из детских домов, интернатов, лишенные родительской опеки, которых было около 12 тыс. в Донецкой области, все эвакуированы. 32 ребенка, которые с родителями остаются в Бахмуте, находятся в укрытиях.

"Я точно знаю, что они обеспечены даже в тех ужасающих условиях продуктами питания и гигиеническими наборами более чем в достаточном количестве. Но это дети, родители которых отказываются, скрываясь, с ними уезжать. Поэтому было постановление [Кабмина] и внесено изменение в постановление, где была указана эвакуация детей принудительным способом. Там есть определенные особенности выполнения этого постановления, но мы продолжаем работать здесь, и не только по Бахмуту", – сообщил Кириленко.

Кроме этого, чиновник рассказал об эвакуации детей из Часового Яра.

"Там мы уже достигли отметки "ноль", то есть все [дети] были эвакуированы. Эвакуированы были с отсутствующим желанием это делать, но мы законно точно это выполнили", – заявил он.