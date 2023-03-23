ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бахмуте остается менее 3,5 тыс. человек, из которых 32 – дети – глава ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года
Фото: EPA

В Бахмуте Донецкой области остается менее 3,5 тыс. человек, из которых 32 – дети. Об этом 21 марта на брифинге рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, пишет "Укринформ".

Он напомнил, что в Бахмуте по состоянию на 24 февраля 2022 года проживало около 84 тыс. человек.

"Сейчас осталось, по нашим подсчетам, менее 3,5 тыс. человек в городе. Это те люди, которые – и я со всей ответственностью это могу сказать – не хотят уезжать из города от слова "совсем"… 32 ребенка в Бахмуте, которые с родителями так же отказывались уезжать, они, по нашим данным, остались в Бахмуте", – рассказал Кириленко.

По его словам, была проведена работа по эвакуации жителей Бахмута, но остающиеся в городе люди не просто отказываются уезжать, а даже скрываются от полицейских и волонтеров.

Глава ОВА рассказал, что дети из детских домов, интернатов, лишенные родительской опеки, которых было около 12 тыс. в Донецкой области, все эвакуированы. 32 ребенка, которые с родителями остаются в Бахмуте, находятся в укрытиях.

"Я точно знаю, что они обеспечены даже в тех ужасающих условиях продуктами питания и гигиеническими наборами более чем в достаточном количестве. Но это дети, родители которых отказываются, скрываясь, с ними уезжать. Поэтому было постановление [Кабмина] и внесено изменение в постановление, где была указана эвакуация детей принудительным способом. Там есть определенные особенности выполнения этого постановления, но мы продолжаем работать здесь, и не только по Бахмуту", – сообщил Кириленко.

Кроме этого, чиновник рассказал об эвакуации детей из Часового Яра.

"Там мы уже достигли отметки "ноль", то есть все [дети] были эвакуированы. Эвакуированы были с отсутствующим желанием это делать, но мы законно точно это выполнили", – заявил он.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года, отмечали в Генштабе ВСУ. На захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, дети, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили
"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили
Галина ГРИШИНА
  Какие специи добавить, чтобы приготовить вкусный картофель. Простой рецепт запекания в духовке
  Какие специи добавить, чтобы приготовить вкусный картофель. Простой рецепт запекания в духовке
Галина ГРИШИНА
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Галина ГРИШИНА
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Галина ГРИШИНА
Демин объяснил, почему не разводится с женой спустя два года после расставания
Демин объяснил, почему не разводится с женой спустя два года после расставания
Галина ГРИШИНА
  Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком
  Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком
Галина ГРИШИНА
В США состоится благотворительный аукцион с участием оперной певицы Монастырской в поддержку ВСУ
В США состоится благотворительный аукцион с участием оперной певицы Монастырской в поддержку ВСУ
Галина ГРИШИНА
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель
Галина ГРИШИНА
"Идеальные форма и настроение". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко похвасталась новой стрижкой
"Идеальные форма и настроение". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко похвасталась новой стрижкой
Галина ГРИШИНА
Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак
Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Широкие джинсы и плащ асимметричного кроя. Никитюк прогулялась по родному городу с Рафиком на руках
Широкие джинсы и плащ асимметричного кроя. Никитюк прогулялась по родному городу с Рафиком на руках
Галина ГРИШИНА
Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео
Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Галина ГРИШИНА
"Теперь я знаю, как это панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
"Теперь я знаю, как это – панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (226581)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (179430)
3
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (122047)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (117668)
5
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (77169)
6
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (76747)
7
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (57129)
8
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (53364)
 
 
 
 