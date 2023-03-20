Оккупанты насильно депортируют жителей захваченных территорий для пропагандистских сюжетов – Центр национального сопротивления

В сообщении говорится, что россияне в принудительном порядке вывезли часть жителей временно оккупированных Олешек Херсонской области в Чаплинку, якобы из-за украинских обстрелов, заявляют в ЦНС.

При этом оккупанты занимает пустые жилища местных жителей, также в населенном пункте активно процветает мародерство, говорится в сообщении.

"В то же время попавших под эвакуацию жителей Олешек вывезли в другой город, где им без средств к существованию не останется иного выхода, чем получение паспорта врага для получения выплат в 10 тыс. руб.", – отметили в ЦНС.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным ОВА на середину марта 2023 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Херсонской области повреждено или разрушено более 5,4 тыс. объектов, 3,7 тыс. из них – это жилые дома.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.