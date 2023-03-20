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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты насильно депортируют жителей захваченных территорий для пропагандистских сюжетов – Центр национального сопротивления

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Россияне насильно вывозят жителей Олешек в другой населенный пункт, заявили в ЦНС
Россияне насильно вывозят жителей Олешек в другой населенный пункт, заявили в ЦНС
Фото: EPA

Российские оккупанты продолжают практиковать принудительную "эвакуацию" для съемок пропагандистских сюжетов и оправдания депортации украинцев. Об этом заявляет 20 марта Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

В сообщении говорится, что россияне в принудительном порядке вывезли часть жителей временно оккупированных Олешек Херсонской области в Чаплинку, якобы из-за украинских обстрелов, заявляют в ЦНС. 

При этом оккупанты занимает пустые жилища местных жителей, также в населенном пункте активно процветает мародерство, говорится в сообщении. 

"В то же время попавших под эвакуацию жителей Олешек вывезли в другой город, где им без средств к существованию не останется иного выхода, чем получение паспорта врага для получения выплат в 10 тыс. руб.", – отметили в ЦНС.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным ОВА на середину марта 2023 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Херсонской области повреждено или разрушено более 5,4 тыс. объектов, 3,7 тыс. из них – это жилые дома.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Херсонская область, депортация, российская агрессия, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты, Олешки
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