Из Угледара, Часового Яра и Большой Новоселки эвакуировали всех детей – полиция

"В Адеевке их осталось шесть, в Северске – 18, в других населенных пунктах больше. Но эвакуация продолжается", – говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что 32 ребенка остается в Бахмуте.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.