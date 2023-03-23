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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Угледара, Часового Яра и Большой Новоселки эвакуировали всех детей – полиция

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Детей из Донецкой области эвакуируют
Детей из Донецкой области эвакуируют
Фото: depositphotos.com

Из Угледара, Часового Яра и Большой Новоселки Донецкой области эвакуировали всех детей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в Telegram 23 марта.

"В Адеевке их осталось шесть, в Северске – 18, в других населенных пунктах больше. Но эвакуация продолжается", – говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что 32 ребенка остается в Бахмуте.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, полиция, Северск, эвакуация, Авдеевка, дети, Бахмут, Часов Яр
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