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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Авдеевке родители прячут оставшихся в городе детей от эвакуации – глава ВГА

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В Авдеевке остаются семь детей
В Авдеевке остаются семь детей
Фото: depositphotos.com

В Авдеевке Донецкой области, которая находится вблизи линии фронта, остаются около 2 тыс. человек, в том числе семь детей. Власти призывают их эвакуироваться, но родители прячут детей. Об этом 23 марта рассказал руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире единого телемарафона на канале "Рада".

Он рассказал, что в Авдеевке почти постоянно обстреливаются 10–12 км дороги к городу и дорога в самом населенном пункте. Но если у людей есть желание эвакуироваться, то власти находят способы.

"В основном – было бы желание. Есть возможность, есть бронекапсулы, на которых мы людей вывозим. Особенно ситуация с детьми не дает покоя",– сказал Барабаш.

По его словам, еще по состоянию на 22 марта считалось, что в Авдеевке остаются шесть детей. Но 23 марта в городе нашли еще одного ребенка.

"Это такая безответственность родителей, которые прячут своих детей. Мы их находим, на завтра готовим на эвакуацию, за ночь они меняют локацию и снова прячутся. Я не понимаю таких родителей", – сказал Барабаш.

Он объяснил, что детей часто прячут в подвалах многоэтажек в центральной части города – там их еще могут найти для эвакуации. Но когда родители с детьми убегают в старую часть города – а там несколько тысяч частных дворов, – то поиск усложняется.

"Буквально полчаса назад звонила бабушка одного парня. Он есть в нашем списке – мы не можем его найти. Бабушка на западе Украины, предоставила нам приблизительную информацию, где они могут скрываться – он и его сестра. Парню 16 лет, сестре 12–13 лет. Завтра будем искать. Они там находятся с матерью, но мы понимаем состояние этих детей и психику родителей, которые принципиально не вывозят детей", – сказал глава ВГА.

Также Барабаш рассказал о случае, когда местный подросток сам сбежал из дома на эвакуацию, пошел пешком и почти дошел до Авдеевского коксохимзавода – очень опасного отрезка дороги, где постоянно происходят прилеты.

"Полдня бегал по городу, искал волонтеров, которые его вывезут. Никого не нашел, зашел домой, переоделся и пешком ушел из города... Парень шел пешком в никуда. Слава богу, его подобрали, привезли", – сказал он.

Барабаш рассказал, что сначала подросток несколько дней был в Покровске, потом поехал в Днепр, а сейчас уже в Смеле. По словам Барабаша, мальчик "очень нестабилен", из-за запрета психологов ему не дали ни с кем пообщаться.

Контекст:

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вокруг Авдеевки.

Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Донецкая область, война, эвакуация, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, мальчик, население, родители
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