В Авдеевке родители прячут оставшихся в городе детей от эвакуации – глава ВГА

Он рассказал, что в Авдеевке почти постоянно обстреливаются 10–12 км дороги к городу и дорога в самом населенном пункте. Но если у людей есть желание эвакуироваться, то власти находят способы.

"В основном – было бы желание. Есть возможность, есть бронекапсулы, на которых мы людей вывозим. Особенно ситуация с детьми не дает покоя",– сказал Барабаш.

По его словам, еще по состоянию на 22 марта считалось, что в Авдеевке остаются шесть детей. Но 23 марта в городе нашли еще одного ребенка.

"Это такая безответственность родителей, которые прячут своих детей. Мы их находим, на завтра готовим на эвакуацию, за ночь они меняют локацию и снова прячутся. Я не понимаю таких родителей", – сказал Барабаш.

Он объяснил, что детей часто прячут в подвалах многоэтажек в центральной части города – там их еще могут найти для эвакуации. Но когда родители с детьми убегают в старую часть города – а там несколько тысяч частных дворов, – то поиск усложняется.

"Буквально полчаса назад звонила бабушка одного парня. Он есть в нашем списке – мы не можем его найти. Бабушка на западе Украины, предоставила нам приблизительную информацию, где они могут скрываться – он и его сестра. Парню 16 лет, сестре 12–13 лет. Завтра будем искать. Они там находятся с матерью, но мы понимаем состояние этих детей и психику родителей, которые принципиально не вывозят детей", – сказал глава ВГА.

Также Барабаш рассказал о случае, когда местный подросток сам сбежал из дома на эвакуацию, пошел пешком и почти дошел до Авдеевского коксохимзавода – очень опасного отрезка дороги, где постоянно происходят прилеты.

"Полдня бегал по городу, искал волонтеров, которые его вывезут. Никого не нашел, зашел домой, переоделся и пешком ушел из города... Парень шел пешком в никуда. Слава богу, его подобрали, привезли", – сказал он.

Барабаш рассказал, что сначала подросток несколько дней был в Покровске, потом поехал в Днепр, а сейчас уже в Смеле. По словам Барабаша, мальчик "очень нестабилен", из-за запрета психологов ему не дали ни с кем пообщаться.