В Авдеевке родители прячут оставшихся в городе детей от эвакуации – глава ВГА

Он рассказал, что в Авдеевке почти постоянно обстреливаются 10–12 км дороги к городу и дорога в самом населенном пункте. Но если у людей есть желание эвакуироваться, то власти находят способы.
"В основном – было бы желание. Есть возможность, есть бронекапсулы, на которых мы людей вывозим. Особенно ситуация с детьми не дает покоя",– сказал Барабаш.
По его словам, еще по состоянию на 22 марта считалось, что в Авдеевке остаются шесть детей. Но 23 марта в городе нашли еще одного ребенка.
"Это такая безответственность родителей, которые прячут своих детей. Мы их находим, на завтра готовим на эвакуацию, за ночь они меняют локацию и снова прячутся. Я не понимаю таких родителей", – сказал Барабаш.
Он объяснил, что детей часто прячут в подвалах многоэтажек в центральной части города – там их еще могут найти для эвакуации. Но когда родители с детьми убегают в старую часть города – а там несколько тысяч частных дворов, – то поиск усложняется.
"Буквально полчаса назад звонила бабушка одного парня. Он есть в нашем списке – мы не можем его найти. Бабушка на западе Украины, предоставила нам приблизительную информацию, где они могут скрываться – он и его сестра. Парню 16 лет, сестре 12–13 лет. Завтра будем искать. Они там находятся с матерью, но мы понимаем состояние этих детей и психику родителей, которые принципиально не вывозят детей", – сказал глава ВГА.
Также Барабаш рассказал о случае, когда местный подросток сам сбежал из дома на эвакуацию, пошел пешком и почти дошел до Авдеевского коксохимзавода – очень опасного отрезка дороги, где постоянно происходят прилеты.
"Полдня бегал по городу, искал волонтеров, которые его вывезут. Никого не нашел, зашел домой, переоделся и пешком ушел из города... Парень шел пешком в никуда. Слава богу, его подобрали, привезли", – сказал он.
Барабаш рассказал, что сначала подросток несколько дней был в Покровске, потом поехал в Днепр, а сейчас уже в Смеле. По словам Барабаша, мальчик "очень нестабилен", из-за запрета психологов ему не дали ни с кем пообщаться.
По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вокруг Авдеевки.
Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.
Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта.