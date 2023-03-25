Обстрелы Донецкой области. В Бахмуте и Орловке погибли люди, в Константиновке повреждены дома и газопровод, в Краматорск прилетели ракеты

По его данным, погибли жители Бахмута и Орловки, ранены мирные граждане в Бахмуте, Часовом Яре и Первомайском.
Ночью и утром россияне нанесли ракетные удары по Краматорску – повреждены админздание образовательного учреждения и здание предприятия. По предварительной информации, без жертв.
В Часовом Яре в результате обстрелов повреждено по меньшей мере четыре дома. В Константиновке повреждены два дома и газопровод.
Также повреждены частные дома на двух улицах в Северске, продолжаются обстрелы Торского и Заречного.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.