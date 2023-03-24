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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли приграничье Черниговской области, есть погибший – ОК "Север"

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Украинские военные призвали жителей приграничья переместиться вглубь территории Черниговской области
Украинские военные призвали жителей приграничья переместиться вглубь территории Черниговской области
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска после обеда 24 марта обстреляли приграничные районы Черниговской области, погиб местный житель.

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" ВСУ.

"Около 12.20 сообщили об обстреле – вероятно, из миномета 120 мм – в районе населенного пункта Городище. В результате обстрела сгорел один частный дом и погиб один местный житель Городища", – сказано в сообщении.

Украинские военные в очередной раз призвали жителей приграничья переместиться вглубь территории Черниговской области, не менее чем на 20 км.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/pfbid02BZ2Sws4GiA9zHKqC2rD88hpFeAynJJ1d4yJdZb4q7xCcTWKkDT2HVRxMr8pG9z4wl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.

Теги: Россия, Украина, Черниговская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, погибшие, население, миномет, дом, российские оккупанты
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