Оккупанты обстреляли приграничье Черниговской области, есть погибший – ОК "Север"

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" ВСУ.
"Около 12.20 сообщили об обстреле – вероятно, из миномета 120 мм – в районе населенного пункта Городище. В результате обстрела сгорел один частный дом и погиб один местный житель Городища", – сказано в сообщении.
Украинские военные в очередной раз призвали жителей приграничья переместиться вглубь территории Черниговской области, не менее чем на 20 км.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.