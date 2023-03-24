Оккупанты обстреляли приграничье Черниговской области, есть погибший – ОК "Север"

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" ВСУ.

"Около 12.20 сообщили об обстреле – вероятно, из миномета 120 мм – в районе населенного пункта Городище. В результате обстрела сгорел один частный дом и погиб один местный житель Городища", – сказано в сообщении.

Украинские военные в очередной раз призвали жителей приграничья переместиться вглубь территории Черниговской области, не менее чем на 20 км.