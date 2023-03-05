Россия атаковала Украину новыми планирующими авиабомбами весом в 1,5 тонны. Воздушные силы ответили, можно ли их уничтожить

Об этом 4 марта проинформировал Defense Express со ссылкой на источники.

Отмечается, что бомба, которая впервые была продемонстрирована на военной выставке в 2019 году, предназначена для поражения высокозащищенных объектов на дальности до 40 км. Ее боевая часть имеет вес 1010 кг.

По данным СМИ, первое применение бомбы УПАБ-1500В было зафиксировано против одного из объектов в Черниговской области.

Использование планирующих бомб со стороны РФ остается единичными явлениями, указывает Defense Express.

Запуск таких боеприпасов требует от оккупантов полета на значительной высоте, а это упрощает обнаружение целей и возможности поражения носителя.

Возможно, что сбитый 3 марта на оккупированной части Донецкой области в районе Енакиево истребитель-бомбардировщик Су-34 как раз и выполнял полет с такими боеприпасами, подчеркнуло издание.

Чтобы перехватывать такие авиабомбы, Украине нужны современные истребители, в частности F-16, заявил 5 марта в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат. Видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"Планирующие бомбы, корректируемые авиационные бомбы, имеющие крылья, могут залетать на десятки километров. Возможно, этот истребитель-бомбардировщик Су-34 и был сбит, который атаковал Украину именно такими бомбами… Поэтому сейчас идет речь о современных истребителях, – сказал Игнат. – Потому и дальнобойное вооружение зенитное дальностью до 150 км, такое как SAMP-T и Patriot, может обеспечить [безопасность], но его нужно много иметь. Но самолеты более мобильные, могут реагировать – вылетать на перехват этих же бомбардировщиков – и ракетами дальностью 150 км отгонять хотя бы эти самолеты и не давать им возможности сбрасывать эти бомбы. Именно для этого нам нужны современные многоцелевые истребители".