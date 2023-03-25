Ночью россияне ударили ракетами по центру Краматорска, разрушили пятиэтажку. Фото

"Без пострадавших. Уточняем информацию о разрушениях", – написал мэр.

На опубликованных им фото видно, что в результате удара частично обрушен пятиэтажный дом. В восьмиэтажном здании поблизости выбиты стекла.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил, что повреждены административное здание образовательного учреждения и здание предприятия.

Сейчас коммунальщики работают над расчисткой завалов и территории вокруг места, куда этой ночью попали ракеты, отметил Гончаренко.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.