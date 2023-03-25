В ВСУ заявили, что данные британской разведки о замедлении российского наступления под Бахмутом "нуждаются в анализе"

"Это [заявление] нуждается в анализе. Последние три дня показывают, что сегодня было 18 боеприкосновений, еще недавно их было 30–50. Но это требует более детального анализа. Ближайшая неделя это покажет", – считает он.

По словам спикера, Бахмут остается эпицентром боевых действий.

"За эти сутки противник нанес 178 артиллерийских ударов как ствольной артиллерией, так и РСЗО, пять авиаударов. В районе самого города Бахмут 40 обстрелов и 16 боеприкосновений. 182 оккупанта уничтожены, 218 получили ранения. Подбит [российский] боевой вертолет Ми-24, танк Т-80, БМП и САУ "Гвоздика", – добавил Череватый.

Ранее 25 марта министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки заявило, что наступление России на Бахмут "в значительной степени застопорилось". Вероятно, основной причиной этого стала крайняя степень истощения российских сил. Украина также понесла большие потери в ходе боев, отметила британская разведка.

19 марта Череватый заявлял, что российские войска продолжают атаковать Бахмут "по инерции", но тактически это сражение они уже проиграли.