В ВСУ заявили, что данные британской разведки о замедлении российского наступления под Бахмутом "нуждаются в анализе"

"Это [заявление] нуждается в анализе. Последние три дня показывают, что сегодня было 18 боеприкосновений, еще недавно их было 30–50. Но это требует более детального анализа. Ближайшая неделя это покажет", – считает он.
По словам спикера, Бахмут остается эпицентром боевых действий.
"За эти сутки противник нанес 178 артиллерийских ударов как ствольной артиллерией, так и РСЗО, пять авиаударов. В районе самого города Бахмут 40 обстрелов и 16 боеприкосновений. 182 оккупанта уничтожены, 218 получили ранения. Подбит [российский] боевой вертолет Ми-24, танк Т-80, БМП и САУ "Гвоздика", – добавил Череватый.
Ранее 25 марта министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки заявило, что наступление России на Бахмут "в значительной степени застопорилось". Вероятно, основной причиной этого стала крайняя степень истощения российских сил. Украина также понесла большие потери в ходе боев, отметила британская разведка.
19 марта Череватый заявлял, что российские войска продолжают атаковать Бахмут "по инерции", но тактически это сражение они уже проиграли.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года, отмечали в Генштабе ВСУ. На захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.
Британская разведка 22 марта отмечала, что российское наступление, похоже, теряет импульс, а ВСУ организовали контратаку на бахмутском направлении.