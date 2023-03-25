Наступление оккупантов под Бахмутом застопорилось из-за "крайнего истощения" – британская разведка

Вероятно, основной причиной стала крайняя степень истощения российских сил. Украина также понесла большие потери в ходе боев, отмечает британская разведка в ежедневной сводке.
Военное ведомство Великобритании также обращает внимание на напряженность в отношениях между ЧВК "Вагнер" и минобороны РФ, которая, вероятно, усугубила проблемы российской армии.
(2/4) The Russian situation has also likely been made worse by tensions between the Russian Ministry of Defence and Wagner Group, both of whom contribute troops in the sector.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 25, 2023
Сейчас командование РФ, вероятно, сосредоточило усилия на Авдеевке Донецкой области к югу от Бахмута, а также на линии Сватово – Кременная в Луганской области, где стремится стабилизировать линию фронта, отмечает британская разведка.
Все это, заключают в минобороны Великобритании, свидетельствует об общем возвращении российских сил к более оборонительной оперативной схеме после неубедительных попыток провести общее наступление с начала 2023 года.
(4/4) This suggests an overall return to a more defensive operational design after inconclusive results from its attempts to conduct a general offensive since January 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 25, 2023
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года, отмечали в Генштабе ВСУ. На захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.
Британская разведка 22 марта отмечала, что российское наступление, похоже, теряет импульс, а ВСУ организовали контратаку на бахмутском направлении.