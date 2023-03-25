Наступление оккупантов под Бахмутом застопорилось из-за "крайнего истощения" – британская разведка

После захлебнувшегося наступления на Бахмут россияне, вероятно, переходят к обороне, выяснила британская разведка Фото: EPA

Вероятно, основной причиной стала крайняя степень истощения российских сил. Украина также понесла большие потери в ходе боев, отмечает британская разведка в ежедневной сводке.

Военное ведомство Великобритании также обращает внимание на напряженность в отношениях между ЧВК "Вагнер" и минобороны РФ, которая, вероятно, усугубила проблемы российской армии.

(2/4) The Russian situation has also likely been made worse by tensions between the Russian Ministry of Defence and Wagner Group, both of whom contribute troops in the sector. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 25, 2023

Сейчас командование РФ, вероятно, сосредоточило усилия на Авдеевке Донецкой области к югу от Бахмута, а также на линии Сватово – Кременная в Луганской области, где стремится стабилизировать линию фронта, отмечает британская разведка.

Все это, заключают в минобороны Великобритании, свидетельствует об общем возвращении российских сил к более оборонительной оперативной схеме после неубедительных попыток провести общее наступление с начала 2023 года.