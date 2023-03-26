Оккупанты за сутки нанесли 108 ударов по территории Украины – Генштаб ВСУ

Россияне бьют по мирным городам и селам из разных видов вооружения Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

По данным Генштаба, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 34 авиационных и четыре ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Также зафиксированы десятки обстрелов населенных пунктов из артиллерии.

Есть раненые среди мирного населения.