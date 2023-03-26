Оккупанты за сутки нанесли 108 ударов по территории Украины – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 34 авиационных и четыре ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Также зафиксированы десятки обстрелов населенных пунктов из артиллерии.
Есть раненые среди мирного населения.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.