Оккупанты 25 марта обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии и беспилотника – глава ОВА

"Сегодня за день враг дважды бил по Днепропетровской области. Утром из тяжелой артиллерии целился по Великомихайловской общине Синельниковского района. После обеда из беспилотника – по Марганецкой общине Никопольского района", – говорится в сообщении.

Лысак заявил, что пострадавших нет.

"Какие последствия атак, уточняют спасатели", – добавил он.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.