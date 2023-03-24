Российские оккупанты обстреляли село в Донецкой области, ранена женщина – ОП

"Враг обстреливает Марганец в Днепропетровской области, а также Орловку и Первомайское в Донецкой области", – написал глава ОП.

По информации Ермака, в селе Первомайское в результате атаки со стороны противника ранена мирная жительница.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.