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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли село в Донецкой области, ранена женщина – ОП

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Противник регулярно обстреливает населенные пункты Донецкой области
Противник регулярно обстреливает населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты днем 24 марта обстреляли Донецкую и Днепропетровскую области. Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Враг обстреливает Марганец в Днепропетровской области, а также Орловку и Первомайское в Донецкой области", – написал глава ОП.

По информации Ермака, в селе Первомайское в результате атаки со стороны противника ранена мирная жительница.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Первомайское, Украина, Донецкая область, Днепропетровская область, обстрелы, война России против Украины, Андрей Ермак, российские оккупанты
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