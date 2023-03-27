Украинские военные поразили станцию РЭБ, склад боеприпасов и другие цели врага – Генштаб ВСУ

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили один пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага", – рассказали в Генштабе.