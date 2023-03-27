Украинские воины за сутки отбили более 60 атак оккупантов на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

Украинские воины за сутки отбили более 60 атак россиян на этих направлениях.
На купянском и лиманском направлениях в течение суток противник, по данным Генштаба, безуспешно наступал неподалеку от Синьковки, Белогоровки и Веселого, а также обстрелял из артиллерии районы 11 населенных пунктов, включая город Купянск.
"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также [штурмует] в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области. Осуществил обстрелы более 20 населенных пунктов", – сказано в сообщении.
На авдеевском и марьинском направлениях россияне вели безуспешное наступление в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.
На шахтерском направлении враг обстрелял районы пяти населенных пунктов, включая город Угледар.
"На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает оборону. Обстрелял более 30 населенных пунктов", – отметили в Генштабе.
На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В Беларуси продолжают боевую подготовку российские военные, но в Генштабе не видят признаков подготовки россиян к наступлению.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.