Украинские воины за сутки отбили более 60 атак оккупантов на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

Украинские воины за сутки отбили более 60 атак россиян на этих направлениях.



На купянском и лиманском направлениях в течение суток противник, по данным Генштаба, безуспешно наступал неподалеку от Синьковки, Белогоровки и Веселого, а также обстрелял из артиллерии районы 11 населенных пунктов, включая город Купянск.

"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также [штурмует] в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области. Осуществил обстрелы более 20 населенных пунктов", – сказано в сообщении.

На авдеевском и марьинском направлениях россияне вели безуспешное наступление в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На шахтерском направлении враг обстрелял районы пяти населенных пунктов, включая город Угледар.

"На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает оборону. Обстрелял более 30 населенных пунктов", – отметили в Генштабе.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В Беларуси продолжают боевую подготовку российские военные, но в Генштабе не видят признаков подготовки россиян к наступлению.