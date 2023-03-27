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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские воины за сутки отбили более 60 атак оккупантов на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

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Украинские защитники продолжают отбивать десятки штурмов захватчиков каждый день
Украинские защитники продолжают отбивать десятки штурмов захватчиков каждый день
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Оккупанты сосредоточили основные усилия на наступлении на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 27 марта.

Украинские воины за сутки отбили более 60 атак россиян на этих направлениях. 

На купянском и лиманском направлениях в течение суток противник, по данным Генштаба, безуспешно наступал неподалеку от Синьковки, Белогоровки и Веселого, а также обстрелял из артиллерии районы 11 населенных пунктов, включая город Купянск.

"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также [штурмует] в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области. Осуществил обстрелы более 20 населенных пунктов", – сказано в сообщении.

На авдеевском и марьинском направлениях россияне вели безуспешное наступление в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На шахтерском направлении враг обстрелял районы пяти населенных пунктов, включая город Угледар

"На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает оборону. Обстрелял более 30 населенных пунктов", – отметили в Генштабе. 

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В Беларуси продолжают боевую подготовку российские военные, но в Генштабе не видят признаков подготовки россиян к наступлению.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0GXfqUSe5LqhPj5hQkmpvg7xDSjmpkXZq1ENNwLFfYdCw84S3vL6G6AyX4tegA1abl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Северное, обстрелы, Невельское, наступление, война России против Украины, Бахмут, Белогоровка
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