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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Донецкой ОВА показал фото разрушенного российскими обстрелами Угледара

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Кириленко показал снимки Угледара после российских обстрелов
Кириленко показал снимки Угледара после российских обстрелов
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 26 марта опубликовал в Telegram фото Угледара Донецкой области, который был разрушен российскими обстрелами.

"Когда любые слова лишние. Так сейчас выглядит Угледар", – написал он.

Снимки Угледара прокомментировал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Уничтоженные города, заминированные поля, ядерный шантаж. Россия осуществляет экологический терроризм, наносит вред нашей окружающей среде и угрожает миру. За это она тоже заплатит. На фото – разбитый российским оружием Угледар на востоке Украины. Война станет наибольшей ошибкой России и будут отвечать за нее как нынешние, так и будущие поколения государства-террориста", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов, рассказывал 13 февраля Дмитрашковский. Также, по его словам, за одну неделю в январе российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из которых 36 – танки.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.

Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление, писало 15 февраля издание The New York Times.

Дмитрашковский 23 февраля сообщал, что оккупанты только за день 22 февраля потеряли на таврийском направлении 17 танков, 17 БМП и четыре МТЛБ. Потери противника в живой силе составили примерно 300 военнослужащих.

Россия проиграла под Угледаром крупнейшую с начала войны танковую битву, рассказало 1 марта американское издание The New York Times.

Генштаб ВСУ 5 марта рассказывал о конфликте в военном руководстве РФ: министр обороны России Сергей Шойгу требует взять Угледар, руководство 155-й бригады и оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции.

Оккупанты, вероятно, готовятся к возобновлению наступления на Угледар, хотя не имеют для этого достаточных ресурсов, отметили 9 марта аналитики американского Института исследования войны (ISW).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, обстрелы, война России против Украины, Угледар
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