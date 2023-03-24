Виталий Кличко поехал на передовые позиции защитников в Бахмуте и Угледаре, чтобы поддержать и привезти помощь

"Поехал на восток Украины, чтобы поддержать и подбодрить наших защитников и передать некоторые необходимые вещи, о которых они просили. Бойцам 93-й ОМБр "Холодный Яр", которая обороняет Бахмут, передал кровоостанавливающие турникеты, систему связи Starlink. А также от столичных волонтеров – автомобиль-пикап. Вручил бойцам бригады и награды мэра столицы – медали "Честь. Слава. Держава". Также посетил и поддержал сегодня бойцов ОМБр, которые удерживают передовые позиции у Угледара. По их просьбе привез 12 дронов Mavic 3T, оборудованных тепловизорами, и батареи к ним", – сообщил Кличко.

Также он поговорил с жителями прифронтовых населенных пунктов.

"Пообщался и с местными жителями, которые живут рядом с линией фронта. Они ждут освобождения всего Донбасса, победы Украины и верят в наши Вооруженные силы. Верим и мы! Поддерживаем и помогаем! Вместе победим!" – подчеркнул мэр столицы.