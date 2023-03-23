В Киеве площадь Льва Толстого переименовали в площадь Украинских Героев

В частности, переименовали:

Контекст:

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустили процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями. Кроме того, в Ужгороде, Тернополе, Мукачево и других городах убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.

В июне 2022 года в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он занимается, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

Большая часть украинцев позитивно относятся к переименованию топонимов, названия которых связаны с СССР, Россией или Российской империей и их деятелями. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, опубликованные 20 января.