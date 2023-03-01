В Киеве переименовали музей Пушкина

"По обращению столичной общины и руководителя Музея истории города Киева филиалы этого учреждения культуры меняют свои названия. "Киевский музей Пушкина" теперь будет называться "Усадьба на Кудрявке", а "Музейно-выставочный центр современного искусства" будет просто "Музейно-выставочным центром", – говорится в сообщении.

В горадминистрации отметили, что "решение принято властями Киева и введено в действие распоряжением начальника КГВА Сергеем Попко".

Бывший уже музей Пушкина находится на улице Кудрявской. Он был создан в 1987 году как музей "Пушкин и декабристы на Украине", в 1998 года музей переподчинен Музею истории города Киева на правах филиала и переименован в "Киевский музей Пушкина". "Внутреннее пространство музея воспроизводит атмосферу пушкинского времени – русского классицизма начала XIX в", – указано на сайте Киевсовета.