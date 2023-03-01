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В Киеве переименовали музей Пушкина

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Музей находится на улице Кудрявской
Музей находится на улице Кудрявской
Скриншот: google.com/maps

Музей в Киеве, который назывался в честь российского поэта Александра Пушкина, сменил название. Об этом проинформировала 1 марта в Telegram Киевская городская военная администрация (КГВА).

"По обращению столичной общины и руководителя Музея истории города Киева филиалы этого учреждения культуры меняют свои названия. "Киевский музей Пушкина" теперь будет называться "Усадьба на Кудрявке", а "Музейно-выставочный центр современного искусства" будет просто "Музейно-выставочным центром", – говорится в сообщении.

В горадминистрации отметили, что "решение принято властями Киева и введено в действие распоряжением начальника КГВА Сергеем Попко".

Бывший уже музей Пушкина находится на улице Кудрявской. Он был создан в 1987 году как музей "Пушкин и декабристы на Украине", в 1998 года музей переподчинен Музею истории города Киева на правах филиала и переименован в "Киевский музей Пушкина". "Внутреннее пространство музея воспроизводит атмосферу пушкинского времени – русского классицизма начала XIX в", – указано на сайте Киевсовета.

Контекст:

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля 2022 года начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники, в том числе Пушкину.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, искусство, Александр Пушкин, музей, переименование
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