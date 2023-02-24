Улицу возле посольства РФ в Лондоне переименовали в Киев-роуд

Решение о переименовании в совете приурочили к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как отмечается в заявлении совета, это было сделано по просьбе представителей украинской общины Вестминстера.

"Нам, как центру международной столицы, показалось вполне уместным, чтобы часть нашего города несла факел в честь несгибаемых защитников Украины. Это небольшой участок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что его борьбе есть место в нашем городе", – прокомментировал глава совета Адам Хаг.

This is Kyiv Road - the newest place name in @CityWestminster being unveiled today. This sign will go up on part of Bayswater Road & is a symbol to show we stand with the embattled people of Ukraine one year after the Russian invasion #StandWithUkrainehttps://t.co/rgo3UWQAQO — Cllr Adam Hug (@leader_wcc) February 24, 2023