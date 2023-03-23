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Партия "УДАР Виталия Кличко" получила статус ассоциированного члена Европейской народной партии

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Партия "УДАР Виталия Кличко" присоединилась к Европейской народной партии в 2013 году, получив статус наблюдателя
Партия "УДАР Виталия Кличко" присоединилась к Европейской народной партии в 2013 году, получив статус наблюдателя
Фото: udar.party

Европейская народная партия (ЕНП) приняла решение повысить статус партии "УДАР Виталия Кличко" с наблюдателя до ассоциированного члена. Это решение было единогласно проголосовано во время Политической ассамблеи ЕНП в Хельсинки. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба УДАР со ссылкой на сайт ЕНП.

"Консолидированная поддержка европейским сообществом нашего стремления к защите главных ценностей цивилизованного мира – свободы и демократии – нашла свое отражение в повышении статуса партии УДАР с наблюдателя на ассоциированного члена ЕНП", – прокомментировал решение ЕНП лидер партии УДАР Виталий Кличко.

Он также отметил, что теперь УДАР стал полноправным членом семьи Европейской народной партии.

"Я благодарен большой семье Европейской народной партии за то, что доверяют нам и верят в нас. Это лучшая оценка со стороны европейского сообщества нашей деятельности по пути Украины в ЕС", – заявил лидер партии УДАР Виталий Кличко.

Контекст:

Европейская народная партия (European People's Party, EPP) – объединенная политическая партия, основанная в 1976 году. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением, в которое входят 83 партии и партнеры из 43 стран. Представителями ЕНП являются действующая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского парламента Роберта Метсола. Также членами партии являются девять руководителей стран ЕС и три руководителя других стран, девять членов Европейской комиссии.

Партия "УДАР Виталия Кличко" присоединилась к Европейской народной партии в 2013 году, получив статус наблюдателя.

Теги: Виталий Кличко, УДАР, демократия, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Европейская народная партия, партия, политическая партия, ЕС, Роберта Метсола
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