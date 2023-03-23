Партия "УДАР Виталия Кличко" получила статус ассоциированного члена Европейской народной партии

Он также отметил, что теперь УДАР стал полноправным членом семьи Европейской народной партии.
"Я благодарен большой семье Европейской народной партии за то, что доверяют нам и верят в нас. Это лучшая оценка со стороны европейского сообщества нашей деятельности по пути Украины в ЕС", – заявил лидер партии УДАР Виталий Кличко.
Европейская народная партия (European People's Party, EPP) – объединенная политическая партия, основанная в 1976 году. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением, в которое входят 83 партии и партнеры из 43 стран. Представителями ЕНП являются действующая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского парламента Роберта Метсола. Также членами партии являются девять руководителей стран ЕС и три руководителя других стран, девять членов Европейской комиссии.
Партия "УДАР Виталия Кличко" присоединилась к Европейской народной партии в 2013 году, получив статус наблюдателя.