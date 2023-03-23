Партия "УДАР Виталия Кличко" получила статус ассоциированного члена Европейской народной партии

"Консолидированная поддержка европейским сообществом нашего стремления к защите главных ценностей цивилизованного мира – свободы и демократии – нашла свое отражение в повышении статуса партии УДАР с наблюдателя на ассоциированного члена ЕНП", – прокомментировал решение ЕНП лидер партии УДАР Виталий Кличко.

"Я благодарен большой семье Европейской народной партии за то, что доверяют нам и верят в нас. Это лучшая оценка со стороны европейского сообщества нашей деятельности по пути Украины в ЕС", – заявил лидер партии УДАР Виталий Кличко.

Он также отметил, что теперь УДАР стал полноправным членом семьи Европейской народной партии.

Контекст:

Европейская народная партия (European People's Party, EPP) – объединенная политическая партия, основанная в 1976 году. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением, в которое входят 83 партии и партнеры из 43 стран. Представителями ЕНП являются действующая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского парламента Роберта Метсола. Также членами партии являются девять руководителей стран ЕС и три руководителя других стран, девять членов Европейской комиссии.

Партия "УДАР Виталия Кличко" присоединилась к Европейской народной партии в 2013 году, получив статус наблюдателя.