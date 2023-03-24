"Мы ее называем "Дракон". ВСУ рассказали о преимуществах САУ CAESAR на поле боя и заявили, что нужно еще больше оружия и снарядов. Фото

Об этом сообщил украинский командир САУ CAESAR Сергей, его цитирует в Facebook объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.
"Мы ее называем "Дракон", очень хорошая САУ. В первую очередь ее преимущества – это маневренность, быстрое занятие боевой позиции, быстрое введение в бой. Раньше работал на гаубице "Мста", на нее нам нужно было минут 10, чтобы развернуться, на CAESAR – всего две минуты. Это очень большая разница в условиях боевых действий", – отметил украинский военный.
Он рассказал о применении САУ CAESAR на угледарском направлении.
"Поступила команда отправляться… Мы приехали и где-то через 40 минут открыли огонь. Интенсивность стрельбы была очень высокая, работали и днем, и ночью. К тому времени за сутки мы отстреливали около 150 снарядов. Много урона нанесли врагу и остановили его. Но нужно еще больше оружия и снарядов и еще очень много работать, работать и работать, чтобы получить нашу победу", – подчеркнул командир САУ CAESAR Сергей.
В апреле 2022 года о предоставлении Украине САУ Caesar объявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в мае, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные.
В июле глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar и еще шесть следуют в страну.
19 января 2023 года стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию, отметив, что это серьезно укрепит обороноспособность украинской армии.
13 февраля в Минобороны Украины проинформировали, что Дания передала ВСУ все свои гаубицы Caesar.