"Мы ее называем "Дракон". ВСУ рассказали о преимуществах САУ CAESAR на поле боя и заявили, что нужно еще больше оружия и снарядов. Фото

Об этом сообщил украинский командир САУ CAESAR Сергей, его цитирует в Facebook объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.

"Мы ее называем "Дракон", очень хорошая САУ. В первую очередь ее преимущества – это маневренность, быстрое занятие боевой позиции, быстрое введение в бой. Раньше работал на гаубице "Мста", на нее нам нужно было минут 10, чтобы развернуться, на CAESAR – всего две минуты. Это очень большая разница в условиях боевых действий", – отметил украинский военный.

Он рассказал о применении САУ CAESAR на угледарском направлении.

"Поступила команда отправляться… Мы приехали и где-то через 40 минут открыли огонь. Интенсивность стрельбы была очень высокая, работали и днем, и ночью. К тому времени за сутки мы отстреливали около 150 снарядов. Много урона нанесли врагу и остановили его. Но нужно еще больше оружия и снарядов и еще очень много работать, работать и работать, чтобы получить нашу победу", – подчеркнул командир САУ CAESAR Сергей.

Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку / Facebook