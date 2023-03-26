Утром оккупанты обстреляли Купянск, снаряд попал в пятиэтажный жилой дом – Офис генпрокурора

Войска РФ обстреляли Купянск из артиллерии около 10.00.

"Один из вражеских снарядов попал в пятиэтажный жилой дом. Также есть разрушение и повреждение частных домовладений, хозяйственных построек и автомобилей горожан", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.