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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка назвала направление, на котором оккупанты опасаются крупного контрнаступления Украины

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В британской разведке рассказали о ситуации на фронте в Украине
В британской разведке рассказали о ситуации на фронте в Украине
Фото: EPA

Намерения России на северо-востоке, вероятно, остаются оборонительными. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки 23 марта в Twitter.

С начала марта 2023 года на участках Сватово – Кременная линии фронта на севере Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Россия частично восстановила контроль над ближайшими подступами к городу Кременная, отмечается в сообщении.

Местами Россия добилась выигрыша до нескольких километров. Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонительных рубежей вдоль возвышенностей и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол, сообщает разведка. По ее данным, скорее всего, они стремятся вернуть себе Купянск, логистический узел.

Командиры, вероятно, опасаются, что северо-восток – это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции, говорится в сообщении. 

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Луганская область, разведка, Купянск, война России против Украины, Кременная
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