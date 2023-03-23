Британская разведка назвала направление, на котором оккупанты опасаются крупного контрнаступления Украины

В британской разведке рассказали о ситуации на фронте в Украине Фото: EPA

С начала марта 2023 года на участках Сватово – Кременная линии фронта на севере Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Россия частично восстановила контроль над ближайшими подступами к городу Кременная, отмечается в сообщении.

Местами Россия добилась выигрыша до нескольких километров. Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонительных рубежей вдоль возвышенностей и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол, сообщает разведка. По ее данным, скорее всего, они стремятся вернуть себе Купянск, логистический узел.

Командиры, вероятно, опасаются, что северо-восток – это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции, говорится в сообщении.