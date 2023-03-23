Британская разведка назвала направление, на котором оккупанты опасаются крупного контрнаступления Украины

С начала марта 2023 года на участках Сватово – Кременная линии фронта на севере Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Россия частично восстановила контроль над ближайшими подступами к городу Кременная, отмечается в сообщении.
Местами Россия добилась выигрыша до нескольких километров. Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонительных рубежей вдоль возвышенностей и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол, сообщает разведка. По ее данным, скорее всего, они стремятся вернуть себе Купянск, логистический узел.
Командиры, вероятно, опасаются, что северо-восток – это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции, говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 March 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 23, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/XpuSn2ERQG
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.