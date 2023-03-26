ВСУ взяли под контроль часть трассы Е40 севернее Бахмута – Институт исследования войны

По его данным, армия России последние сутки продолжала наносить удары по окрестностям Бахмута и самому городу. На картах, опубликованных институтом 25 марта, видно, что оккупанты продвинулись по шоссе T0513 в Бахмуте в направлении центра города и частично в юго-западной части Бахмута.

Российские блогеры утверждали, что бои идут к северу от Бахмута, в центре города и к юго-западу от города. По последней информации ISW, во время недавней контратаки украинские силы отвоевали часть территории вдоль трассы E40 к северу от Бахмута.

Что касается других направлений фронта, оккупанты провели ограниченное наступление в 10 км к юго-западу от Сватово в Луганской области. Российские СМИ пишут, что армия РФ безуспешно атаковала в направлении Невского и Макеевки (около 20 км к северо-западу от Кременной) и незначительно продвинулась в районе Белогоровки.

Также российские войска провели массовую ротацию сил во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области, говорится в отчете. На кадрах с геолокацией, опубликованных военными экспертами, видно, что ВСУ нанесли удары по российскому складу горючего в Новой Збуровке (24 км к юго-западу от Херсона) и по российскому ракетному комплексу к югу от Голой Пристани (около 20 км к юго-западу от Херсона).