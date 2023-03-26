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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ взяли под контроль часть трассы Е40 севернее Бахмута – Институт исследования войны

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ВСУ провели успешную контратаку в Донецкой области
ВСУ провели успешную контратаку в Донецкой области
Фото: ЕРА

Вооруженные силы Украины совершили успешное наступление на северной окраине Бахмута Донецкой области и взяли под контроль часть территории возле трассы Е40. Об этом в оперативном анализе 25 марта написал американский Институт исследования войны (ISW).

По его данным, армия России последние сутки продолжала наносить удары по окрестностям Бахмута и самому городу. На картах, опубликованных институтом 25 марта, видно, что оккупанты продвинулись по шоссе T0513 в Бахмуте в направлении центра города и частично в юго-западной части Бахмута.

Российские блогеры утверждали, что бои идут к северу от Бахмута, в центре города и к юго-западу от города. По последней информации ISW, во время недавней контратаки украинские силы отвоевали часть территории вдоль трассы E40 к северу от Бахмута.

Что касается других направлений фронта, оккупанты провели ограниченное наступление в 10 км к юго-западу от Сватово в Луганской области. Российские СМИ пишут, что армия РФ безуспешно атаковала в направлении Невского и Макеевки (около 20 км к северо-западу от Кременной) и незначительно продвинулась в районе Белогоровки.

Также российские войска провели массовую ротацию сил во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области, говорится в отчете. На кадрах с геолокацией, опубликованных военными экспертами, видно, что ВСУ нанесли удары по российскому складу горючего в Новой Збуровке (24 км к юго-западу от Херсона) и по российскому ракетному комплексу к югу от Голой Пристани (около 20 км к юго-западу от Херсона).

Контекст:

ВСУ. На захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

Британская разведка 22 марта отмечала, что российское наступление, похоже, теряет импульс, а ВСУ организовали контратаку на бахмутском направлении.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Херсонская область, Сватово, армия РФ, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Кременная, Новая Каховка, российские оккупанты, ISW, Голая Пристань
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