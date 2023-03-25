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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атакуют на четырех направлениях, продолжают штурмовать Бахмут – Генштаб ВСУ

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За сутки ВСУ отбили около 50 атак врага, отметили в Генштабе
За сутки ВСУ отбили около 50 атак врага, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают свои попытки наступать на Донбассе, проинформировал 25 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям нашими защитниками было отбито более 50 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на лиманском направлении в течение суток "противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка, Кременная, Белогоровка и Выемка".

"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районе Предтечино Донецкой области", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, на авдеевском и марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Тоненькое, Первомайское, Марьинка Донецкой области.

"На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0qzYwonWYeX9foRZcAS7esgmkGDBZaVBq3KMYJWwkeMRsYFrf7pYSsTqWBA82Ztptl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, штурм, Лиман, оборона, Марьинка, Авдеевка, вторжение, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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