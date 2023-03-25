Оккупанты атакуют на четырех направлениях, продолжают штурмовать Бахмут – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям нашими защитниками было отбито более 50 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что на лиманском направлении в течение суток "противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка, Кременная, Белогоровка и Выемка".
"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районе Предтечино Донецкой области", – объяснили в Генштабе ВСУ.
По его данным, на авдеевском и марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Тоненькое, Первомайское, Марьинка Донецкой области.
"На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.
Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.