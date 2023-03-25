Оккупанты атакуют на четырех направлениях, продолжают штурмовать Бахмут – Генштаб ВСУ

За сутки ВСУ отбили около 50 атак врага, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям нашими защитниками было отбито более 50 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на лиманском направлении в течение суток "противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка, Кременная, Белогоровка и Выемка".

"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районе Предтечино Донецкой области", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, на авдеевском и марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Тоненькое, Первомайское, Марьинка Донецкой области.

"На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия", – отметили в Генштабе.

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