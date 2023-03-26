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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте

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Череватый рассказал о ситуации на бахмутском направлении
Череватый рассказал о ситуации на бахмутском направлении
Фото: armyinform.com.ua

Ситуация в Бахмуте Донецкой области остается тяжелой, но штурмов там стало меньше и в целом ситуацию удалось стабилизировать. Об этом рассказал представитель восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире единого телемарафона 26 марта, который транслировал телеканал "Рада".

Спикер объяснил, что имел в виду главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, когда сказал, что ситуация стабилизирована.

"Стабилизация означает, что мы видим и контролируем действия противника, понимаем направления его действий, его замыслы. Мы знаем силы и средства, на которые рассчитываем. Знаем, что нам их хватит, чтобы удержать линию фронта. Знаем, где у нас резервы, чем можем подстраховаться и как можем ударить по врагу, чтобы его обескровить, обессилить и сбить его наступательный потенциал", – сказал Череватый.

Он отметил, что визит президента Украины Владимира Зеленского под Бахмут говорит о том, что ВСУ уверены в своих силах.

По словам Череватого, за последние два дня количество российских штурмов на бахмутском направлении уменьшилось до 17–18, хотя раньше было 35–50 и более, но ситуация еще требует детальной верификации и анализа.

"Возможно, это у врага идет маневр резервами. Огонь пока он ведет такой же плотный по бахмутскому направлению", – сказал Череватый.

Он добавил, что можно четко сказать, что ВСУ нигде не дали россиянам прорвать свою оборону и достичь какого-либо успеха. Поэтому можно сказать, что зимнее наступление оккупантов захлебнулось, отметил он.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года, отмечали в Генштабе ВСУ. На захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Бахмут, Сергей Череватый
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