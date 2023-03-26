В ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте

Спикер объяснил, что имел в виду главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, когда сказал, что ситуация стабилизирована.

"Стабилизация означает, что мы видим и контролируем действия противника, понимаем направления его действий, его замыслы. Мы знаем силы и средства, на которые рассчитываем. Знаем, что нам их хватит, чтобы удержать линию фронта. Знаем, где у нас резервы, чем можем подстраховаться и как можем ударить по врагу, чтобы его обескровить, обессилить и сбить его наступательный потенциал", – сказал Череватый.

Он отметил, что визит президента Украины Владимира Зеленского под Бахмут говорит о том, что ВСУ уверены в своих силах.

По словам Череватого, за последние два дня количество российских штурмов на бахмутском направлении уменьшилось до 17–18, хотя раньше было 35–50 и более, но ситуация еще требует детальной верификации и анализа.

"Возможно, это у врага идет маневр резервами. Огонь пока он ведет такой же плотный по бахмутскому направлению", – сказал Череватый.

Он добавил, что можно четко сказать, что ВСУ нигде не дали россиянам прорвать свою оборону и достичь какого-либо успеха. Поэтому можно сказать, что зимнее наступление оккупантов захлебнулось, отметил он.