Залужный обсудил с начальником Штаба обороны Великобритании ситуацию на фронте и укрепление украинской ПВО

"Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На бахмутском направлении [в Донецкой области] – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать", – сказал он.
Залужный и Радакин обсудили также усиление украинской противовоздушной обороны.
"Договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь. Благодарен адмиралу Радакину за поддержку. Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно одержим победу!" - добавил главнокомандующий ВСУ.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь.
В 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд (около $2,79 млрд), это больше, чем "любая другая страна, кроме США", сообщала пресс-служба британского правительства 30 декабря.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих. К ней присоединились более 10 стран-партнеров.
В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января 2023 года.