Залужный обсудил с начальником Штаба обороны Великобритании ситуацию на фронте и укрепление украинской ПВО

"Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На бахмутском направлении [в Донецкой области] – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать", – сказал он.

Залужный и Радакин обсудили также усиление украинской противовоздушной обороны.

"Договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь. Благодарен адмиралу Радакину за поддержку. Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно одержим победу!" - добавил главнокомандующий ВСУ.