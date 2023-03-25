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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный обсудил с начальником Штаба обороны Великобритании ситуацию на фронте и укрепление украинской ПВО

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Залужный: Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно одержим победу!
Залужный: Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно одержим победу!
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 24 марта провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином. Об этом Залужный сообщил в Telegram.

"Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На бахмутском направлении [в Донецкой области] – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать", – сказал он.

Залужный и Радакин обсудили также усиление украинской противовоздушной обороны.

"Договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь. Благодарен адмиралу Радакину за поддержку. Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно одержим победу!" - добавил главнокомандующий ВСУ.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь.

В 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд (около $2,79 млрд), это больше, чем "любая другая страна, кроме США", сообщала пресс-служба британского правительства 30 декабря. 

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих. К ней присоединились более 10 стран-партнеров.

В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января 2023 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Великобритания, война России против Украины, Бахмут, Валерий Залужный
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