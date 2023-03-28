Воздушные силы ВСУ показали, как сбили российский дрон

"В украинском небе нет места российским оккупантам", – говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что дрон сбили бойцы воздушного командования "Центр".

Воздушную тревогу в Украине начали объявлять 27 марта около 22.00. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области и взрывах в Днепре, где незадолго до этого провел выездное заседание ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский.

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели два взрыва в Оболонском и Святошинском районах.

Позже в Киевской военной городской администрации уточнили, что в Киеве были сбиты все дроны-камикадзе. Начальник КГВА Сергей Попко добавил, что в столице воздушная атака оккупантов обошлась без жертв.

Как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, россияне выпустили по Украине дроны Shahed 131/136 c севера и юго-восточного направления (Брянская область РФ и восточное побережье Азовского моря).