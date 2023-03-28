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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы ВСУ показали, как сбили российский дрон

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Бойцы воздушного командования "Центр" сбили российский БПЛА
Бойцы воздушного командования "Центр" сбили российский БПЛА
Фото: depositphotos.com

Воздушные силы ВСУ показали, как вечером 27 марта сбили российский беспилотник. Видео опубликовала пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"В украинском небе нет места российским оккупантам", – говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что дрон сбили бойцы воздушного командования "Центр".

Воздушную тревогу в Украине начали объявлять 27 марта около 22.00. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области и взрывах в Днепре, где незадолго до этого провел выездное заседание ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский.

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели два взрыва в Оболонском и Святошинском районах. 

Позже в Киевской военной городской администрации уточнили, что в Киеве были сбиты все дроны-камикадзе. Начальник КГВА Сергей Попко добавил, что в столице воздушная атака оккупантов обошлась без жертв.

Как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, россияне выпустили по Украине дроны Shahed 131/136 c севера и юго-восточного направления (Брянская область РФ и восточное побережье Азовского моря).

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта Игнат.

Теги: беспилотники, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, Юрий Игнат
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